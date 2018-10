Statu quo à Namur où cdH, MR et Ecolo reconduisent leur majorité

Les résultats de 30 bureaux de vote sur 38 donnent le cdH en tête dans la capitale wallonne, vers une victoire assez nette. Le parti du bourgmestre Maxime Prévot garde donc sa place de premier parti dans la capitale wallonne. Il sort d'une majorité avec le MR et Ecolo, qui avait éjecté les socialistes, alors deuxième parti, dans l'opposition. Les trois partis tiendront une conférence de presse vers 22h15 pour annoncer une reconduction de l'alliance de majorité.

PS et MR chutent, progression d'Ecolo

Le cdH est en légère baisse par rapport à 2012 (29.41%, -2.40%) mais garde ses 16 sièges. Le PS reste le deuxième parti avec 18.68% des voix (9 sièges), mais perd 9.68% et 6 sièges par rapport à 2012, où il était très proche du cdH. Avec 17.35% (+3.29%), Ecolo talonne les socialistes et prend la troisième place avec ses 9 sièges. Il est devant le MR (12.89%; -6.61%), qui chute de 4 sièges et recule en quatrième place, avec 6 sièges. Pour son premier scrutin à Namur, DéFI prend la cinquième place, avec 8.75% et 4 sièges et le PTB opère une belle remontée, atteignant 7.82%, en triplant presque son résultat de 2012 (+4.99%) et obtient 3 sièges.