Namur : 20 citoyens rassemblés pour rendre la ville plus verte, le panel citoyen pour le climat est lancé

Le pacte climatique de Glasgow a été approuvé à l’unanimité ce week-end en clôture la COP26. Un accord finalement a minima qui déçoit les défenseurs du climat.

Le panel citoyen pour le climat de la ville de Namur, espère lui arriver à de vrais résultats, à des propositions concrètes pour faire face aux changements climatiques à l’échelon local.

Ce panel a été officiellement lancé à Namur. Une première réunion avec les 20 citoyens qui le forment a eu lieu. L’idée c’est que, d’ici juin prochain, ce panel de citoyens tirés au sort, vienne avec des projets de mesures devant le conseil communal. Des projets pour faire baisser les émissions carbone à Namur et faire vraiment avancer la ville sur la voie de la transition écologique. (Objectif wallon d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Et réduction de 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030).

Jan Noterdaeme, est un des citoyens qui participe à ce panel et il a des grands espoirs. "On a à co-construire des solutions au niveau très très local. C’est là que ça se passe, c’est là que l’impact se fera finalement. L’idée c’est de réfléchir, comment bien habiter, comment on peut être mieux mobiles ensemble, comment on peut mieux consommer aussi. Avoir aussi une parole de citoyen à citoyen".

Un intérêt est aussi apporté à la jeunesse qui, comme on l’a vu, s’est fortement mobilisée à Glasgow. Parmi les participants au panel, il y a d’ailleurs des jeunes de 12 ans et de 17 ans "C’est essentiel", dit Jan Noterdaeme, "il faut vraiment qu’ils soient partie prenante".