Namur : 120 camps évacués dans le sud de la Province, le gouverneur interdit les camps dans les communes les plus touchées

Depuis hier des centaines de scouts ont du évacuer leur camps en Province de Namur. Et la situation ne va pas s'améliorer. Après une rencontre, les fédérations des mouvements de jeunesse, le gouverneur a décidé de déclencher la "phase provinciale de crise". Une manière de mieux assurer notamment la coordination avec les pompiers qui n'ont pas chômé dans le sud de la province.

Evacuer dans les communes en préalerte ou alerte de crue

La Gouverneur de la province de Namur a pris un arrêté de police qui prévoit :

L' obligation d’évacuer les camps sous tente dans toutes les communes en préalerte ou alerte de crue (phases jaune et rouge) sauf si les zones de secours(pompiers) remettent un avis positif. Une quinzaine de communes sont concernées actuellement : Couvin, Cerfontaine, Walcourt, Rochefort, Dinant, Houyet, Anhée, Gedinne, Hastière, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Yvoir et Viroinval.

Les communes de Rochefort, Viroinval et Couvin sont particulièrement touchées, plus de 50 camps ont été évacués dans ces 3 communes. Selon les chiffres des pompiers de la zone DINAPHI, 120 camps ont été évacués ont sont en cours d'évacuation.

Postposer les camps qui débutent

Pour les camps dont l’installation était prévue ces 14, 15 et 16 juillet, dans ces communes en alerte ou pré-alerte, il y a l'obligation de les postposer les camps et de les démarrer au plus tôt à partir du 17 juillet. Soit ce samedi. Sur le reste du territoire de la province de Namur, une analyse au cas par cas est demandée aux autorités communales sur la nécessité ou non de les interrompre et de les arrêter en fonction de l’évaluation des risques. Ces mesures sont en vigueur dès aujourd’hui jusqu’au 16 juillet à 23h59

La province a aussi demandé l’appui de la protection civile pour fournir des sacs de sable. Il est aussi conseillé d’éviter de circuler dans les régions inondées.