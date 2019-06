Nalinnes : le rêve d'Icare de Gaëtan

L'an dernier, Gaëtan Marique, de Nalinnes, est devenu vice-champion de Belgique de parapente en catégorie "sport". C'est en quelques sortes la division 2 de la discipline. Il a également obtenu le prix du mérite sportif de sa commune. Une réelle performance pour ce professeur d'éducation physique à l'Institut Notre-Dame de Loverval. Et s'il ne souhaite pas passer à la catégorie supérieure c'est parce qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour s'entraîner et y être réellement performant. Car Gaëtan est avant tout mari et père de deux jeunes garçons... même si dès que les conditions le permettent et qu'il en a l'opportunité, il file sur un site de décollage pour aller titiller les nuages. Car il ne faut pas vivre au milieu des montagnes pour pratiquer le parapente. "On peut décoller depuis un terril et réaliser des vols agréables, contemplatifs et même gratifiants", explique Gaëtan. "Je connais des personnes qui ont décollé depuis le terril de Hornu et qui se sont posé du côté de Reims. Depuis le site Beauraing où il n'y a que 100 mètres de dénivelé, le record de Belgique de distance a été battu il y a un mois avec des gens qui se sont posé à Bourges, donc à 400 km du lieu de départ. En Belgique, ce n'est pas une utopie de pouvoir voler".

Face à des professionnels Départ pour la "Born to fly" - © Nicolas Rondelez Ce week-end, Gaëtan prendra part à une compétition internationale autour du Lac d'Annecy : la "Born to Fly". Cette compétition, durant trois jours, allie parapente et course (ou marche). Le but n'est pas de voler le plus loin ou le plus longtemps, mais d'atteindre des points donnés. Au départ des berges du Lac d'Annecy, les participants devront d'abord gagner les hauteurs à pied avant de s'envoler vers la cible. Ils peuvent atterrir et redécoller autant de fois qu'il le veulent. "Il y a bien entendu de la technique pour pouvoir voler, il faut la maîtrise de l'aile. Mais il y a aussi toute une partie tactique. La maîtrise de l'aérologie et de la météorologie. Il faut faire les bons choix pour se positionner correctement dans la masse d'air pour trouver les endroit qui permettent d'avancer plus loin, d'aller plus haut. Les choix peuvent diverger et là, il y a de la tactique". L'autre particularité de l'épreuve, c'est qu'elle se fait en autonomie. Pendant trois jours, c'est la débrouille. Le soir venu, une fois au sol, les concurrents doivent rejoindre leur assistance afin de dormir jusqu'au lendemain. Le nalinnois a fait appel à un ami qui sera son assistant au sol. Face à lui, Gaëtan aura 60 adversaires venus du monde entier. Parmi eux, des "machines". Entendez des professionnels. Lui a deux sponsors modestes : un magasin de sport et un assureur de la région de Charleroi. Mais Gaëtan n'a pas à rougir de son niveau. L'an dernier, il a terminé à une très belle 18ème place. Il sera possible de suivre Gaëtan en direct ce week-end en suivant ce lien. Le départ sera donné samedi à 10h40.

Des règles, de l'entraide et du plaisir Sur le site de décollage des 7 Meuses - © Nicolas Rondelez La pratique du parapente exige une connaissance des règles en matière de vol. En l'air on ne fait évidemment pas ce qu'on veut. Mais d'après Gaëtan, la discipline n'est pas plus dangereuse qu'une autre pour autant que l'on respecte ces règles. Et puis il faudra aussi un peu d'étude pour apprendre à connaître la météorologie et l'aérologie. La première qualité pour voler, c'est sans doute d'être capable de ne pas voler quand les conditions ne sont pas bonnes. Chez nous, on peut parler de communauté des parapentistes. Gaëtan le confirme : "en Belgique, parmi ceux qui pratiquent régulièrement, tout le monde se connaît. Ca crée une ambiance sympa. Il y a beaucoup d'entraide, de partage sur le choix des sites pour pouvoir aller voler, pour covoiturer pour rejoindre un site de décollage. C'est un sport pratiqué par des amoureux de la nature de vol et de rando. C'est un moment de partage entre pilotes". Enfin le parapente, c'est évidemment le rêve d'Icare : voler. "Dire qu'un vol est mieux qu'un autre, je ne peux pas vraiment le dire. On peut faire un très long vol et être très content de la distance, mais on peut aussi faire des vols plus court mais très marquant avec des vues extraordinaires. Et puis il y a les cadeaux de la nature. A Millau, je me suis retrouvé à enrouler des thermiques avec des vautours! Ce n'est pas le vol le plus long que j'ai fait, mais wouaw!!! ça, c'est un grand souvenir!".