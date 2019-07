Nadia El Yousfi critique "l'opacité de Laurette Onkelinx et de la direction du PS bruxellois"

La dissidente prend la parole. Nadia El Yousfi, députée bruxelloise, a décidé jeudi dernier, jour de prestation de serment du nouveau gouvernement bruxellois, de claquer la porte du groupe socialiste. La Forestoise siège depuis comme indépendante.

L’ancienne travailleuse sociale devenue femme politique et mandataire socialiste, s’explique enfin sur son geste annoncé en matinée et qui a pris ses camarades de court. "Mais mon départ était mûrement réfléchi, bien avant les élections régionales", assure Nadia El Yousfi auprès de la RTBF. Depuis ce départ, le PS ne compte plus, au sein du Parlement bruxellois, que 16 députés contre 15 pour son nouveau partenaire Ecolo au sein de la majorité.

Vous avez décidé de vous mettre en marge du Parti socialiste. Pour quelles raisons?

L'idée ne m'est pas venue un matin, comme cela. C’est un long processus, une observation qui date. Je suis au PS depuis 1993. Je suis députée depuis 2004. Au sein du parti, j’ai vécu des choses tant positives que moins positives. Ce sont des années que je ne renie pas du tout, au contraire. Mais à un moment, quand nous observons une contradiction entre des paroles et des actes, cela n’est plus acceptable. Quand on constate une opacité croissante, de la confection de la liste pour les dernières élections régionales à aujourd’hui, quand on observe une démocratie interne absente et flagrante sans échange ni dialogue sur des débats importants de société, quand on constate l’absence de débats entre les élus et les militants, cela n’est plus acceptable…

Opacité? Qui est opaque au sein de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste? Qui visez-vous?

Je vise la direction de cette fédération. Madame Onkelinx notamment mais aussi les personnes autour d’elle. Madame Onkelinx est l’emblème, c’est celle qui porte la parole. Nous sommes des élus directs - je parle de moi et des autres-, nous avons mis le collectif, le parti et ses valeurs en avant plus que nous-même. Le minimum attendu, c’est de la concertation. Quand des décisions sont prises, parfois la veille, par un petit groupe et puis que nous devons juste appuyer sur un bouton pour valider, cela ne va pas. Avec quoi suis-je d’accord pour appuyer sur le bouton? Attention: être concerté ne veut pas dire être d’accord. Je suis une démocrate. Si après un débat et un vote, mon avis est minoritaire, je me soumets. Mais sans dialogue et sans concertation, ce n’est pas possible.

Deux raisons ont été évoquées pour expliquer votre départ. D’abord, vous auriez souhaité occuper le poste de secrétaire de l’assemblée de la Cocof, attribué finalement à Delphine Chabbert. Qu’en est-il?

J’en rigole mais c’est un rire triste. Au moment où je pose un acte fort, j’ai des prémisses de réponses qui n’en sont pas. D’autres camarades ont fait plus de voix que moi. Quand des élus ne sont pas respectés, il y a un problème. J’étais demandeuse comme d’autres d’être dans le bureau de la Cocof, dans ce lieu de débats éthiques… Est-ce anormal que moi et d’autres qui avons fait plus de voix que moi soyons demandeurs? Non! Pourquoi alors allons-nous chercher des personnes qui n’ont rien demandé et qui sont mises dans la difficulté?

On a également évoqué la nomination surprise de Nawal Ben Hamou au poste de secrétaire d'Etat régional au détriment de Fadila Laanan…

Mon problème n’est pas lié à des personnes. Nawal Ben Hamou est une amie de longue date, je suis heureuse pour elle et triste pour d’autres. Personnellement, je n’ai jamais été demandeuse d’un poste de secrétaire d'Etat: c’est clair et net! Mais le citoyen a opéré des choix de personnes comme Rudi Vervoort, Fadila Laanan, Rachid Madrane… Quand on parle de déficit de confiance envers le citoyen, le non-respect de son choix va-t-il aider à restaurer cette confiance? Aller chercher d’autres personnes (NDLR : Nawal Ben Hamou était candidate à la Chambre le 26 mai dernier et n’a pas été réélue, elle a appris sa nomination au gouvernement régional le mercredi soir), c’est un dysfonctionnement qui met à mal ces mêmes personnes qui n’ont rien demandé. C’est un peu facile de venir après avec des explications qui peuvent me discréditer.