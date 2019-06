N25: le bourgmestre de Genappe tape à nouveau du poing sur la table

Gérard Couronné exige des aménagements pour améliorer la sécurité sur la Nationale 25. Il s'est exprimé dans plusieurs quotidiens ce mercredi matin.

Il y a un an, plusieurs accidents avaient lancé le débat : interdiction de circuler pour les tracteurs, limitation de vitesse rabaissée, contrôle plus fréquents… Beaucoup de propositions formulées mais, dans les faits, rien de concret !

A quelques jours du début de la saison des moissons, "il faut que cela bouge !", nous a répondu Gérard Couronné.

"Ce que nous voulions à l'époque, tout comme le monde agricole, ce sont des mesures de sécurité concrètes : maintenir la circulation des tracteurs et machines agricoles, moyennant des mesures adéquates, comme la limitation de la vitesse à 90 km/h, le placement de radars et de panneaux signalant clairement la présence possible de tracteurs. Sauf que rien de tout cela n'a été fait ! On y roule toujours à 120 km/h, voire (souvent) plus. Mais la N25 reste toujours aussi dangereuse !"