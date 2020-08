N25 : 400 "pansements" pour réparer des soulèvements de béton sur seulement 6 km

La nationale 25 (N25) fait encore l’objet de travaux de réfection, cet été ! C’est le cas actuellement entre Genappe et Corbais (vers Nivelles), un tronçon d’environ 6 km qui est toujours en chantier depuis le 27 juillet dernier. La circulation en direction de Nivelles est limitée à une seule voie. Et en juillet, le chantier concernait l’autre sens, vers Louvain-la-Neuve. En cause : le soulèvement du béton armé continu, un revêtement sensible aux variations de température, notamment.

Conséquence : un vaste chantier de réfection qui prévoit le remplacement de toute une série de segments de chaussée. Environ 400 "pansements routiers" (total estimé par la Sofico, pour les deux sens), sur seulement 6 km !

Un béton "désarmé"

"Le tronçon Genappe-Corbais est constitué de béton armé continu", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. Ce type de revêtement est plus enclin à se déformer dans certaines circonstances. En cas de changement de température, il va vouloir se dilater. Lorsque la voirie présente un point de faiblesse, le béton va se soulever et la chaussée sera déformée. Cela peut par exemple se produire aux endroits où la reprise de bétonnage n’a pas été réalisée de manière optimale au moment de la construction de la chaussée."

Mais cette partie de la N25, entre les croisements avec les nationales 4 et 5, est également assez ancienne. Elle remonte à l’époque où certains tronçons en béton armé étaient plus minces et de moindre qualité, pour des raisons d’économies prévues par une circulaire ministérielle. "C’était la circulaire Chabert de 1981. Le texte prônait la réduction ou la suppression de certains matériaux, mais cela a fragilisé certaines voiries comme ce tronçon de la N25 terminé en 1995."

De manière curative ou préventive, de nombreux segments de la chaussée doivent donc être remplacés. Les travaux se déroulent en été, pendant une période plus calme sur les routes. Mais d’autres réparations sont déjà programmées à plus ou moins court terme, cette fois, entre Bousval et Ways, uniquement en direction de Louvain-la-Neuve. Cette nouvelle opération devrait coûter 6,8 millions d'euros à la Région wallonne.