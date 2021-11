MyBXL, le nouveau portail d’accès à l’administration communale bruxelloise

À l’automne 2022, la Ville donnera au citoyen la possibilité de choisir son canal d’interaction préféré (numérique, physique, écrit, téléphone, médias sociaux, etc.). Mais, dans un premier temps, l’administration digitale annonce déjà faire peau neuve avec le nouveau portail citoyen, "les Bruxellois pourront, non seulement, commander leurs documents administratifs mais aussi avoir une vue claire sur l’avancement de leurs dossiers", précise Fabian Maingain, Échevin de la Smart City et de la Simplification administrative. A partir du 1er décembre prochain, le citoyen pourra, par exemple introduire en ligne une demande de dératisation, d’enlèvement de ses encombrants ou de tags sur son immeuble.

"Tout qui, par nécessité ou par choix, préfère se rendre à l’administration pour ses démarches administratives pourra continuer à le faire et ce pour l’ensemble de ses demandes", rassure Ahmed El Ktibi, Echevin de l’Etat civil et de la Population.

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou d’un lecteur de cartes, des bornes ont été placées dans des endroits stratégiques et facilement accessibles de la Ville, dans la salle des guichets du Centre administratif – et du futur Brucity – et dans les bureaux de liaison de Laeken, Neder-over-Heembeek et Louise. Un accompagnement par des collaborateurs de la Ville est prévu à ces bornes pour aider les citoyens.