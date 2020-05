Musée Hergé : double anniversaire pour une réouverture sécurisée

C’est l’anniversaire de la naissance d’Hergé, le père de Tintin et Milou, ce vendredi. Georges Remi est né le 22 mai 1907 à Etterbeek. Décédé le 3 mars 1983 à Woluwé-Saint-Lambert, le célèbre créateur des Aventures de Tintin et d’autres personnages (Quick et Flupke ; Jo, Zette et Jocko ; Popol et Virginie) reste un des grands noms de la bande dessinée belge. Un musée lui est consacré à Louvain-la-Neuve. Le site souffle aujourd’hui ses 11 bougies. Un double anniversaire qui marque la réouverture du musée, après environ deux mois de fermeture suite aux mesures de confinement. Cette période a d’ailleurs été mise à profit pour donner un coup de frais au bâtiment.

Réouverture prudente

Tout récemment rouvert, le Musée Hergé a mis en place une série de mesures permettant d’assurer la distanciation sociale (physique). "Nous avons prévu des circuits bien spécifiques, un fléchage, du gel désinfectant aux entrées et aux sorties, des parois en plexiglas devant les comptoirs, dans la boutique également", souligne Robert Vangeneberg, administrateur délégué.

Le personnel effectue aussi des passages réguliers pour désinfecter les surfaces touchées par les visiteurs. Le musée dispose d’un espace totalisant 3600 m², il ne devrait donc pas y avoir de risques liés à une trop grande promiscuité. La direction informe à ce propos le public sur son site internet. "Les visiteurs sont invités à réserver leur visite par e-mail à resa@museeherge.com ou par téléphone au +32 (0) 10 48 84 13. Toutefois, étant donné la taille du bâtiment et la disposition des salles, la durée de visite n’est pas limitée et l’horaire prévu de la visite est largement adaptable. De plus il n’y a aucun frais en cas d’annulation/modification de la réservation".

Application audioguide

Pour éviter tout contact non nécessaire, le musée s’est doté d’une application audioguide téléchargeable sur le smartphone du visiteur. Cette application est disponible en français, néerlandais, allemand, anglais, espagnol et chinois.

La librairie est accessible, au contraire du restaurant "Le Petit Vingtième", fermé jusqu’à nouvel ordre. Diverses activités sont proposées, avec quelques nouveautés. L’accès est gratuit pour tous chaque dimanche de 10h30 à 18h pendant le mois de juin. Les horaires, les tarifs normaux et les informations pratiques sont visibles sur le site www.museeherge.com