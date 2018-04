Musée Autoworld: plus de 200 2CV Citroën fêtent leurs 70 ans à Bruxelles

Quelque 230 2CV Citroën se sont rassemblées lundi midi devant le musée Autoworld au Cinquantenaire à Bruxelles. Les modèles de différentes années et couleurs ont entamé une balade à travers la capitale dans l'après-midi pour fêter leurs 70 ans d'existence.

La 2CV est devenue la voiture la plus populaire de Citroën après la guerre. En 1936 déjà, la marque automobile avait pour ambition de développer la TVP pour "Toute Petite Voiture", qui serait adaptée à la campagne française. Selon le cahier des charges, le véhicule devait pouvoir transporter quatre personnes et un chargement de 50 kilos mais également transporter un panier d'œufs à travers les champs sans en casser un seul.

Un prototype devait être présenté au Salon de Paris en 1939, mais la guerre naissante avait mené à l'annulation de l'événement. La voiture minutieusement travaillée n'a pas été lancée sur le marché avant 1948. Quelque 5 millions de 2CV ont été produites jusqu'en 1990. Dans les années 70, le "vilain petit canard" est même devenue une voiture culte.

Exposition tout le mois d'avril

Durant tout le mois d'avril, l'Autoworld expose les exemplaires les plus emblématiques. En outre, entre le 31 mars et le 15 avril, des modèles spécifiques et leurs divers habillages seront mis en avant: camionnettes, 4x4, dérivés, séries spéciales. Plusieurs spécimens provenant du "Conservatoire" (la collection officielle de Citroën) seront également exposés, dont un des prototypes d'avant-guerre.