Muriel, une infirmière en colère… sur les réseaux sociaux: "Tout le monde suit aveuglément la ligne du gouvernement'

"Non, je ne nie pas l’existence de ce virus ni sa dangerosité, mais je suis en colère".

Muriel Hubin, infirmière indépendante et enseignante, est sortie de ses gonds. Depuis quelques semaines, elle publie des vidéos sur Facebook pour donner son point de vue sur l’épidémie. Un point de vue qui, selon elle, n’a pas vraiment droit de cité dans les médias traditionnels. "Parce tout le monde suit assez aveuglément la ligne du gouvernement", estime-t-elle.

Le confinement ? "J’ai travaillé en maison de repos durant la première vague, en mars et en avril. J’ai vu la souffrance infligée à toutes ces vieilles personnes. La solitude et le sentiment d’abandon ont tué autant que le virus. Le confinement, dans lequel on vient de nous replonger, fait plus de dégâts en termes de santé que l’épidémie elle-même."

"Je connais l’utilité du masque, mais…"

Infirmière spécialisée en soins intensifs, elle connaît l’utilité d’un masque pour barrer la route aux microbes. "Je ne suis pas une "anti-masque" mais le port du masque imposé à tout le monde, partout, tout le temps, cela n’a pas de sens." Du coup, dans sa dernière petite vidéo Facebook, Muriel donne une petite leçon de vulgarisation sur les bons gestes à adopter. Mais prudente, elle termine son speech par ces mots : "N’hésitez pas à critiquer mes vidéos, c’est très constructif. Si je commets une erreur, dites-le moi."

Il faut dire que sa première vidéo, qui portait sur les tests PCR, a été sévèrement corrigée par un internaute, manifestement plus expert qu’elle. Et Muriel de lui répondre, comme une bonne élève soucieuse d’apprendre : "Je vous remercie pour ce commentaire très pertinent. Je tâcherai à l’avenir de ne plus faire d’amalgame et d’être plus précise dans mes descriptions."

L’impact des réseaux sociaux, aussi, l’a surprise. "Ma première vidéo a été vue plus de 5000 fois. Je dois avouer que je fais de plus en plus attention à ce que je dis". Muriel Hubin s’inscrit pourtant dans une mouvance médicale peu orthodoxe. On retrouve sa signature au bas d’un appel signé par plus de 300 professionnels de la santé "préoccupés par la gestion problématique du coronavirus, par les mesures liberticides et disproportionnées, le contexte anxiogène et la désinformation véhiculée au sujet du virus, de sa gravité ainsi que sur les traitements et les prétendues solutions miracles pour répondre à la crise (course au vaccin)".

"Qui n’est s’est pas trompé ?"

Dans ce collectif, Muriel côtoie notamment le docteur Pascal Sacré, un médecin intensiviste licencié par le Grand hôpital de Charleroi le 20 octobre dernier en raison de ses prises de position sur le covid. Dans une vidéo publiée au milieu de l’été, le médecin déclarait notamment : "On veut faire peur aux gens alors que l’épidémie s’éteint", appuyant son propos par trois graphiques : la baisse constante du nombre d’hospitalisations, du nombre d’admissions aux soins intensifs et celle du nombre de décès. C’était le 31 juillet dernier. On sait aujourd’hui que l’épidémie, loin de s’éteindre, préparait sa deuxième offensive.

"Mais qui ne s’est pas trompé dans cette crise ? rétorque Muriel. Le gouvernement et ses experts, de leur côté, ont-ils toujours tenu le même discours ? Ce virus est déroutant. Cette deuxième vague ne ressemble pas à la première."

Un virus déroutant, qui prend tout le monde par surprise, qui déjoue nos certitudes... Pourtant Muriel s'oppose au confinement généralisé qui prévaut actuellement. Elle estime que ce n'est pas la meilleure manière de lutter contre l'épidémie. Et même si elle n'est pas épidémiologiste, elle expliquera pourquoi dans sa prochaine vidéo Facebook.