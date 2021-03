MUMONS : distribution de pochettes ensemencées

Savez-vous planter des graines à la mode du MUMONS ? Pour ses abonnés et les étudiants de l’université montoise, le musée a récemment entamé une distribution de pochettes ensemencées de fleurs sauvages. Un travail assez conséquent qui réjouit les mains vertes.

"Il y a des semences de coquelicots, de bleuets, d’origans, de marguerites, … L’idée c’est de les planter après les saints de glaces, c’est-à-dire vers le 15 mai, date clé pour ceux qui ont un potager, mais sinon on peut les semer assez tôt durant le printemps", précise Camille Bauvois, chargée de communication au MUMONS.

Celles-ci sont fournies par Ecosem, une entreprise spécialisée dans la production de semences et la vente de plantes indigènes d'origine contrôlée. Elles ne sont pas traitées et doivent être conservées à l’abri des fortes chaleurs et de l’humidité.

Avec le beau temps qui pointe le bout de son nez, le succès est au rendez-vous. 700 pochettes ont déjà été distribuées. Une organisation importante en sachant que tous les petits sachets ont été pesés au gramme près et fabriqués à la main.

"Tout est fait en interne avec nos machines c’est pour cette raison qu’on ne propose pas énormément de pochettes car cela prend du temps. C’est un travail à la chaîne mais c’est assez chouette, il y a de la cohésion entre nous", ajoute Camille Bauvois.

Ces paquets ensemencés "sont des armes pour les abonnés". Ils peuvent ainsi se lancer dans le "Jardin punk challenge".