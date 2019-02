MR bruxellois : Françoise Schepmans tête de liste aux élections régionales

Le MR a confirmé ce lundi matin ce qui était dans l'air : c'est Françoise Schepmans qui emmènera la liste MR aux élections régionales de mai prochain à Bruxelles. Elle sera suivie par Vincent De Wolf, qui était pourtant tête de liste au dernier scrutin régional de 2014.

Un élément a indéniablement pesé dans la balance : lors des dernières élections communales, malgré un tassement de sa liste et la perte du maïorat à Molenbeek, Françoise Schepmans a été la plus grosse faiseuse de voix du MR à Bruxelles. Au niveau des 19 des communes, tous partis confondus, elle s’est hissée à la cinquième place du classement des voix de préférence avec un peu plus de 6400 suffrages.

Rivalité au placard

Le bourgmestre d'Etterbeek et l'ancienne bourgmestre de Molenbeek étaient tous deux candidats tête de liste. Fin janvier, Vincent De Wolf s'était toutefois rangé derrière la candidature de sa rivale.

Bon joueur, Vincent De Wolf se réjouit aujourd'hui "de faire équipe avec Françoise. Nous formons un tandem soudé. On a la même expérience, on est des mandataires de terrain, on connait finement l'évolution de Bruxelles et de ses besoins."

Pas d'amertume donc pour celui qui est l'actuel chef de groupe MR au Parlement bruxellois? "Non, vraiment pas. J'avais clairement dit que je me mettais à disposition de mon parti, ce qui voulait dire que je voulais jouer un rôle majeur dans la liste. Ce sera le cas. Une personne ne fait pas tout. J'adhère pleinement à ce choix. Je me sens tout à fait respecter dans mon parti. On va aller de l'avant", conclut Vincent De Wolf.

En optant pour Françoise Schepmans, 58 ans, les libéraux bruxellois misent sur l'expérience, tout en innovant : c'est la première fois qu'une femme tire une liste MR aux élections régionales à Bruxelles.

A noter cette autre confirmation : sur la liste MR à la Chambre, c'est Didier Reynders qui occupera la première place.