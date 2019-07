Mouvement de foule et évacuation d’une scène au festival Les Ardentes ce samedi

L’ancien membre du groupe Osiris, Zola, devait se produire ce samedi soir sur la scène Rambla des Ardentes, une petite scène dont le cadre intimiste permet une belle proximité avec les artistes. C’était sans compter sur l’engouement des festivaliers pour ce concert. Malgré un périmètre de sécurité installé, certains comportements déviants ont forcé la sécurité à évacuer l’espace.

Avec un rap nerveux et insolent, Zola devait présenter son nouvel album "Cicatrices" présentant des collaborations avec Ninho, Key Largo et Noname. Un concert qui devait avoir lieu sur la scène Rambla, tout juste entre les performances de Little Simz et SKI MASK THE SLUMP GOD sur la grande scène.