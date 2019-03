Mouscron vote un nouveau règlement sur les heures d'ouverture des cafés

Le conseil communal de Mouscron a voté, lundi soir, un règlement relatif aux heures de fermeture des débits de boisson. Désormais, les cafetiers mouscronnois devront fermer leur établissement à 1h00 du matin au plus tard et à 3h00 le week-end. Des dérogations seront possibles et devront faire l'objet d'une demande au collège communal. Le conseil a également approuvé une charte de la vie nocturne qui devra être signée par chacun des cafetiers.

Confrontée à une violence urbaine de plus en plus importante la nuit, la Ville de Mouscron a pris des mesures. Lundi, le conseil a approuvé un règlement relatif aux heures de fermeture des débits de boisson.

Les tenanciers ont un an pour se mettre en ordre pour remplir des conditions imposées: signer la charte de la vie nocturne, disposer d'un fumoir, installer un limitateur sonore, ne pas avoir fait l'objet d'une mesure administrative et organiser un gardiennage privé pour les dancings.

Trois dérogations ponctuelles par an par établissement sont aussi prévues ainsi que lors de certains jours fériés. La mesure entrera en vigueur dans un mois et une première évaluation aura lieu à la fin du mois d'août.