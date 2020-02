Mouscron: un homme armé braque une agence de paris et s'enfuit à pied

Une agence de paris de Mouscron a été victime, lundi soir, d'une attaque à main armée. L'auteur s'est emparé d'une somme d'argent, a indiqué mardi le parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés lundi soir, entre 20h15 et 20h30, lors de la fermeture d'une agence de paris implantée le long de la rue de la Marlière à Mouscron. Le gérant de l'agence a été attaqué alors qu'il fermait sa boutique et s'apprêtait à sortir dans la rue. Un homme porteur d'une arme de poing a alors surgi et a menacé le gérant, le contraignant à rentrer dans le bâtiment. L'agresseur a exigé de l'argent, qu'il s'est vu remettre. Il s'est enfui à pied dans une direction inconnue après avoir accompli son méfait. Le montant du préjudice n'a pas été précisé par le parquet de Tournai.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Mouscron.