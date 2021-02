Mouscron : un challenge de course en soutien à l’horeca attire plusieurs centaines de personnes

Alors qu’un grand nombre de sports sont encore interdits, le fait de sortir pour courir, ou tout simplement se promener est devenu un véritable exutoire pour beaucoup de personnes.

C’est dans ce cadre que le challenge "Bien bouger" à vu le jour chez Vert Autre Chose. Mais il ne s’agit pas seulement de bouger, il s’agit également de soutenir l’horeca. Et pour cause puisque ce lieu niché dans la campagne herseautoise allie notamment un restaurant et un magasin d’articles de sport.

"Ça faisait bien trop longtemps que notre parking était vide" confie Gaëtan Leconte, co-propriétaire de l’établissement. "Le fait de ne plus pouvoir organiser nos traditionnelles activités sportives nous pesait. On a donc cherché une idée originale qui allait mutualiser toutes les difficultés que l’on éprouve".

C’est ainsi que le challenge "Bien bouger" est né. "On a mis en place un parcours fléché que les gens allaient pouvoir emprunter à leur guise. Le but est d’éviter les rassemblements et que tout le monde ne vienne en même temps."

Petite particularité, le parcours proposé est en effet évolutif. Au plus l’ouverture de l’horeca sera lointaine, et au plus le parcours sera long. "Tous les 15 jours, nous ajoutons 5 kilomètres au parcours. Nous en sommes aujourd’hui à 15 et on atteint bientôt les 20 kilomètres. L’objectif est de montrer qu’on va tenir bon tous ensemble."

Ne pas atteindre le marathon

Que ce soit en marchant, en courant ou à vélo, les parcours sont accessibles à tout un chacun. "C’est super sympa parce qu’on découvre des chemins que l’on ne connaissait pas alors qu’on est originaire de Mouscron et qu’on se balade souvent dans le coin" se réjouissent deux joggeurs en fin de parcours. "On se sent prêts à faire le 20 kilomètres. Malgré tout, on espère ne pas atteindre le marathon, ça voudrait dire que l’horeca serait encore fermé longtemps…"

Et le moins que l’on puisse dire est que le succès est au rendez-vous puisque plusieurs centaines de personnes ont d’ores et déjà arpenté l’un des parcours fléchés. "C’est super de participer à ce challenge pour pouvoir aider l’horeca" se réjouit Isa. "On a fait 5 et 10 kilomètres avec les chiens en canicross. Ensuite on a fait 15 mais cette fois sans les toutous."

