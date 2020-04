Mouscron: un appartement complètement détruit par les flammes à la rue des Brasseurs

Un incendie s'est déclaré mercredi en début d'après-midi à Mouscron dans un immeuble à appartements de la rue des Brasseurs. Un des logements a été entièrement détruit. L'occupante des lieux devra être relogée.

"À notre arrivée sur place, l'appartement était déjà totalement embrasé et tous les habitants avaient pu quitter leurs logements. Le feu avait pris dans un des deux appartements en duplex situé au 3e étage du bâtiment, en sous-toiture. Fort heureusement, les portes coupe-feu ont été efficaces et l'incendie ne s'est pas propagé à la seconde partie du duplex. L'occupante de l'appartement sinistré était absente. Il n'y a donc pas de blessé, ni intoxiqué. Cette dame devra être relogée", indiquait vers 17h30 le lieutenant François Leleux qui a dirigé l'intervention.

En fin d'après-midi, les pompiers se sont attelés à bâcher la partie de la toiture qui a été détruite par le feu afin que la personne qui occupait la seconde partie du duplex puisse y dormir mercredi soir.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 13h50, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé le long de la rue des Brasseurs à Mouscron. Venant des casernes de Tournai et de Mouscron, deux autopompes, deux camions-échelles, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.