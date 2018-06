Mouscron: réunir football et karting, dans une ambiance de Coupe du Monde

Julien prêt au départ - © Charlotte Legrand

Julien, notre "testeur", imprime sa carte de membre et reçoit un briefing en bord de piste. "Le pseudo de chaque joueur se trouve à l'arrière d'un kart. C'est dans celui-là que vous devez monter", explique Wesley. "Deux équipes de 4 vont s'affronter. Il y aura les bleus et les jaunes, et donc on aura deux buts, un but bleu et un but jaune. Au milieu du circuit, un ballon sera projeté. un ballon virtuel, de deux mètres d'envergure environ. Il faudra l’effleurer pour le mettre en mouvement et l’envoyer dans le but adverse. Quand un but est marqué il faut aller se repositionner dans son camp, puis on est reparti".