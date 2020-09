Mouscron : près de la moitié des résidents d'une maison de repos testés positifs au Covid-19

Un testing complet des résidents de la maison de repos Dusollier de Mouscron a permis de déterminer, vendredi, que près de la moitié des 70 résidents étaient positifs au Covid-19. La maison de retraite a été coupée en deux zones. "On attend à présent les résultats des tests opérés auprès du personnel", indique la Ville de Mouscron.

Cette semaine, suite à une hospitalisation sans lien avec le coronavirus de deux résidents de la maison de retraite Dusollier, avenue Royale à Mouscron, il s’est avéré que ceux-ci étaient positifs au Covid-19. Quatre autres résidents, manifestant des symptômes, ont également été hospitalisés.

La direction de la maison de repos a immédiatement mis les résidents en isolement et a procédé à un testing complet, personnel compris. Selon les autorités communales, l’état de ces personnes n’est pas inquiétant. Les mesures d’hygiène prescrites par l’Aviq ont immédiatement été mises en place auprès des 64 autres résidents.

Ce vendredi, les résultats des tests sont tombés. Sur 70 résidents, 31 sont positifs et 39 sont négatifs. Pour le personnel, les résultats sont attendus.

A la suite d’une réunion de crise entre la Ville de Mouscron, le CPAS et la zone de secours de Wapi, présidée par la bourgmestre Brigitte Aubert, la décision a été prise de diviser la maison de retraite en deux zones avec l’aide de la zone de secours et de la Protection civile via une opération de cohortage servant à protéger les résidents et le personnel. Toutes les familles ont été prévenues et sont tenues au courant en permanence par la direction de la maison de retraite.

"A ce stade, l’état des résidents positifs n’est pas inquiétant. La plupart sont asymptomatiques. Toutes les mesures sanitaires sont prises afin d’assurer le bien-être des aînés. La cellule de crise suit l’évolution de très près", précisent les autorités mouscronnoises.