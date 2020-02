Mouscron: près de 1.400 plants de cannabis saisis dans un ancien restaurant grec inoccupé

Grâce à un "vent favorable" et des indices sérieux, les hommes de la PJF (Police Judiciaire Fédérale) de Tournai ont opéré mercredi matin une perquisition dans un bâtiment implanté au n°15 de la rue de Tourcoing, au centre-ville à Mouscron. Cette opération, qui était programmée, s'est déroulée dans un ancien restaurant Grec désaffecté. Dans cinq chambres de culture, les policiers ont découvert une plantation de cannabis.

À différents stades d'évolution, 1.387 plants ont été saisis. "Il est certain qu'une récolte avait déjà été effectuée. Il y avait 16 plants au M2. Les lieux étaient vides. Il n'y a eu aucune interpellation. Ce bâtiment était loué. Sur place, les enquêteurs ont découvert un système électrique de chauffage composé de 72 ballasts. Il y a eu un prélèvement illégal d'électricité. L'installation était en effet directement pontée sur le réseau électrique. Il est incroyable que l'on ait pu amener au centre-ville tout ce matériel, dont les pots et le terreau, sans se faire remarquer! Tout le matériel de culture sera démantelé et les plants seront incinérés", indiquait en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.

Personne n'ayant été interpellé, le dossier n'a pas encore été mis à l'instruction. Le laboratoire de la police scientifique de la PJF de Tournai est également descendu sur place afin de relever d'éventuelles empreintes. L'enquête se poursuit afin de mettre la main sur les auteurs de cette plantation.