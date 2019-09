Mouscron: pour des raisons de sécurité, le parc à conteneurs de la rue de Rolleghem reste fermé

La ville de Mouscron indique que, pour des raisons de sécurité, le parc à conteneurs de la rue de Rolleghem restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Un incendie s'était déclaré sur le site le 31 août dernier.

Les services de la ville précisent que le dépôt d'ordures ménagères, uniquement apportées dans des sacs poubelles, sera toutefois à nouveau possible à la rue de Rolleghem dès ce samedi 7 septembre 2019, et ce aux horaires habituels. L’accès au site et la zone de dépôt des sacs d’ordures ménagères a néanmoins été modifié.

La ville conseille aux citoyens qui doivent se rendre dans un recyparc de se diriger vers les deux autres sites de la ville à savoir Mouscron 2, situé avenue du Bois Jacquet à Dottignies et Mouscron 3, basé à l'avenue Wolfgang Amadeus Mozart, sur le zoning de la Martinoire à Mouscron.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à la Cellule environnement de la ville au 056 / 86.01.50 ou par courrier à l'adresse cel.env@mouscron.be