Mouscron: les (jeunes) riders peuvent à nouveau évoluer sur les modules du skate-park Derlys

Après huit mois de travaux, le site du Skate-Park Derlys a rouvert ses portes pour les moins de douze ans ce mardi 26 janvier à 16h30.

Inauguré en 2015, le skate-park couvert, situé juste à côté du hall sportif Derlys à Herseaux, attirait les amateurs de skate, roller ou trottinette. Des échanges de vues entre animateurs et usagers ont débouché sur le réagencement complet de l'espace intérieur.

De nouveaux modules

Avant les travaux, le skate-park proposait déjà un lanceur, trois rails métalliques, deux ledges et un trottoir. "Après réouverture complète, les usagers pourront profiter de modules supplémentaires : un nouveau module de glisse sur plus de 12 mètres de long, qui sera installé dans le fond du bâtiment, à gauche et d’une nouvelle double plateforme de 2 mètres, qui permettra aux pratiquants d’avoir une plus grande surface de réception", explique David Debrabandere, animateur du service des Sports. "La surface en bois sera plus agréable, plus douce à rouler pour les utilisateurs".

Il faudra encore un peu de patience aux passionnés de roulettes : pas encore totalement achevé, le grand module ne sera pas encore accessible.

En plus des modules, le chauffage a été installé ainsi qu’un dispositif d’éclairages LED, le tout pour un montant de 40.000 euros.

Pour les moins de douze ans, pour l'instant

Précisons toutefois que les horaires d’ouverture actuels le sont pour les moins de douze ans en raison des dernières mesures sanitaires en matière sportive en vigueur. Lorsque que le contexte s’y prêtera, les plus de 12 ans pourront réintégrer le site à des créneaux horaires supplémentaires.

L’accès au Skate-Park est repris sous l’opération "Pass’Sports". Toute personne, désirant accéder au Skate-Park doit donc présenter sa carte d’abonnement à l’animateur en place, avant toute séance (qu’il s’agisse de cours ou d’accès sous surveillance). Les responsables se réservent le droit de refuser l'accès à toute personne ne possédant pas de "Pass’Sports".

L’accès au Skate-Park n’est autorisé qu’aux personnes munies d’un casque de protection, de coudières, de genouillères et de protège-poignets spécifiques à la pratique du skate-board, du roller et de la trottinette. Les mesures sanitaires en vigueur sont évidemment d'application.