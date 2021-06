Mouscron : le robot Da Vinci, une aide précieuse pour des interventions chirurgicales du Centre Hospitalier

Le Da Vinci est un robot médical, une machine de précision qui exécute les manœuvres commandées par le chirurgien. Installé à côté du lit du patient, ce concentré de technologies est un nouveau venu dans la salle d’opération du Centre Hospitalier de Mouscron. "Quand les patients arrivent, on les fait marcher", confie Franck Delmeule, infirmier, "et ils arrivent devant ce robot. La dernière fois, il y a un patient qui arrive et il me dit, c’est lui Nono, et je lui ai répondu, ben oui c’est Nono le robot. Du coup, c’était très drôle, on a démystifié l’intervention, le patient s’est endormi calmement".

on explore et on dissèque dans des endroits qui étaient jusque-là quasi impossibles

C’est au tour de Nono le Robot et de son équipe d’entrer en piste, comme une marionnette qui exécute strictement les gestes posés par son manipulateur. Sans devoir enfiler sa blouse blanche, le chirurgien s’installe à sa table de commandes, à trois mètres du patient, et c’est parti pour une opération à distance. C'est plus confortable pour le chirurgien. "Vous êtes là avec vos deux joysticks", explique Philippe Bonnet, directeur médical, "et on explore et on dissèque dans des endroits qui étaient jusque-là quasi impossibles".

Un travail d'équipe

Le robot stabilise le mouvement du chirurgien. Il rend l’opération moins invasive pour le patient. Du coup, il guérit plus vite, et souffre moins. Pour arriver à ce résultat, c'est un véritable travail d’équipe, "Ce n’est pas une prise de pouvoir du robot", poursuit le Directeur médical, " il y a à peu près six ou sept personnes qui sont présentes en permanence pour une intervention en plus du chirurgien et de son aide".

Ce robot et ses collègues ont déjà opéré sept personnes. Il est utilisé pour des interventions pour des cancers des poumons, des problèmes de vessie ou l’endométriose.

Nono le robot, devrait rester dans l’équipe, jusqu’au jour où un autre, plus performant, le remplacera. Précisons que des robots comme celui-ci existent dans plusieurs grands hôpitaux du pays.