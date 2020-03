Mouscron : le point sur les mesures fiscales et la distribution de masques chirurgicaux

Réuni ce lundi 23 mars en vidéoconférence, le Collège Communal de la ville a pris des mesures ponctuelles d’allègement fiscal destinées à soutenir les particuliers et le secteur économique mouscronnois.

Une série de mesures fiscales

Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre, indique ainsi que la date limite de paiement de la taxe immondices et eaux usées pour les particuliers est reportée au 30 septembre 2020.

Les citoyens qui éprouvent des difficultés sont invités à solliciter un plan de paiement auprès du service des Finances. La demande peut être effectuée sur le site Internet de la ville www.mouscron.be, par mail à l’adresse recette.communale@mouscron.be ou par téléphone au 056/860.338.

Par ailleurs, l’enrôlement de la taxe immondices et eaux usées pour les commerçants non-résidents et les établissements communautaires est reportée. Les invitations à payer ne leur parviendront qu’en novembre 2020.

En ce qui concerne les hôtels, les chambres d’hôtes, la taxe de séjour est annulée en 2020.

De même, la taxe sur les loges foraines est annulée en 2020.

Annulée en 2020 également, la taxe sur les surfaces commerciales supérieures à 400m².

Quant à la taxe sur les enseignes et les panneaux publicitaires, elle est diminuée de moitié en 2020, ainsi que la taxe sur les débits de boissons et la taxe sur l’exploitation des taxis.

Diminuée de moitié en 2020 également, la redevance d’occupation du domaine public à des fins commerciales, notamment les terrasses, les chevalets, les pots de fleurs.

Quant à la taxe sur les ouvertures de nuit, elle ne sera tout simplement pas enrôlée au 2ème trimestre de l’année 2020.

Enfin, la durée de validité des abonnements pour les ambulants sur les marchés sera prolongée d’une durée égale à l’interdiction de participation à ces marchés.

Distribution de masques chirurgicaux

Après la distribution de 50 unités de masques chirurgicaux pour les médecins généralistes, une deuxième livraison, coordonnée par le Gouverneur de la Province de Hainaut, est en cours.

44.500 masques chirurgicaux seront distribués, dès ce jeudi matin, au personnel soignant des maisons de repos, des structures d’aides aux personnes handicapées et des établissements communautaires.

Concernant les infirmières et infirmiers à domicile, une première distribution de masques offerts par les entreprises locales a déjà été opérée. Ce personnel de soin de première ligne devrait bénéficier d’une seconde livraison dans les jours à venir via un plan régional.

Déchets : appel à la responsabilité des citoyens

Chacun a un rôle à jouer dans la gestion des déchets et à ce sujet Brigitte Aubert estime qu’au sein des familles, la situation que nous connaissons est l’occasion de tendre vers le " zéro déchet " et de tester de nouvelles mesures de prévention et de tri des déchets.

Malgré la fermeture des recyparcs et de la déchetterie, la bourgmestre assure que toutes les collectes en porte à porte continuent à être assurées.

Le calendrier habituel est maintenu tant pour les ordures ménagères (les sacs noirs), que pour les PMC (les sacs bleus) mais aussi pour les récoltes de papier et carton.

L’usage des sacs de la Ville reste obligatoire, ceux-ci sont disponibles dans les magasins habituels.

Pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de se réapprovisionner en sacs de la Ville, la bourgmestre précise que le ramassage de deux sacs de déchets ménagers non conformes sera assuré lors de la collecte hebdomadaire.