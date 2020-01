Mouscron: le conducteur de la voiture retrouvée criblée de balles a été interpellé

L'homme qui avait enlevé sa mère lundi à Wielsbeke a été retrouvé dans un hôpital de Mouscron, où il était soigné pour une blessure par balle, a indiqué la section courtraisienne du parquet de Flandre occidentale. La police française demande son extradition en lien avec une fusillade survenue à Tourcoing (nord de la France).

La police avait été alertée lundi matin d'un probable enlèvement d'une dame par son fils à Wielsbeke. Mardi, le véhicule de l'individu a été repéré par la police de Tourcoing, une ville proche de la frontière belge et de Mouscron. Se sentant menacés, les agents ont ouvert le feu mais l'homme a pu prendre la fuite en direction de la Belgique.

Mardi après-midi, la voiture du fuyard avait été retrouvée abandonnée et endommagée à Mouscron. L'homme s'est présenté un peu plus tard à un hôpital des environs pour y soigner une blessure par balle. Il a été interpellé mercredi. La police française mène l'enquête et demande son extradition. La mère avait été retrouvée le jour de l'enlèvement en bonne santé chez des proches à Molenbeek. Le parquet enquête sur les circonstances exactes de ce rapt.