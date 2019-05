Mouscron: le Carrefour met en vente par erreur un vieux stock de Roundup

Fin du glyphosate (Round Up) en Wallonie - JT 13h - 01/06/2017 Pas toujours simple non plus de s'y retrouver dans l'interdiction du glyphosate, le composant du célèbre désherbant Round-Up. Une certitude : à partir d'aujourd'hui, si vous habitez en Wallonie, l'usage de produits à base de glyphosate est interdit. C'était déjà le cas à Bruxelles. Cela dit, pour les allergiques aux mauvaises herbes, il y a des alternatives... On voit ça avec Natacha Mann.