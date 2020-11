Mouscron: la bourgmestre réagit à la distribution d'un tract appelant à la désobéissance civile

Suite à la distribution dans certains quartiers d’un tract intitulé "Appel à la désobéissance civile pacifique contre les mesures Covid-19 ", Brigitte Aubert (CDH), bourgmestre de Mouscron a rapidement réagi : "Je suis outrée. Dans la situation d’urgence sanitaire actuelle, cette distribution est irresponsable et démontre un irrespect total de la population, des malades et du personnel soignant en particulier". Et la bourgmestre de poursuivre un peu plus loin "C’est aller à l’encontre de tout ce que l’on fait. Aujourd’hui, les patients dans nos hôpitaux sont plus jeunes et les situations sont plus critiques. Les soins intensifs sont sous pression maximale. On ne peut pas baisser la garde. Face à ce mépris pour notre personnel soignant, je demande que nos citoyens soient solidaires, responsables et continuent de se protéger".

Une ordonnance de fermeture

Par ailleurs, vu l’urgence sanitaire et dans le but de stopper la propagation du coronavirus sur le territoire de la commune, la bourgmestre a pris une ordonnance qui interdit toutes les activités sportives, en salle de sport, infrastructure sportive ou autre, en intérieur, aux enfants de moins de douze ans accomplis jusqu’au 15 novembre 2020 inclus.