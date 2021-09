Mouscron : l'habitation d'un couple de personnes âgées touchée par un incendie, les occupants sont indemnes

Un incendie s'est déclaré mardi midi dans une habitation occupée par des personnes âgées à Mouscron. Les dégâts, notamment à la toiture, sont conséquents.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, peu après 12h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue de la Blommerie à Mouscron. Venant de la caserne de Mouscron, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle, un véhicule technique et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. À l'arrivée des premiers secours, les occupants, un couple de personnes âgées, avaient pu quitter les lieux. Tous deux sont indemnes. "Le feu avait pris au niveau de la toiture dans cette maison de plain-pied à quatre façades. Nous avons dû démonter les tuiles afin d'accéder au foyer de l'incendie. C'est une progression qui est très lente. Les dégâts à la toiture sont très importants. Elle est quasi détruite. Il y a aussi de gros dégâts au rez-de-chaussée de l'habitation, dus à l'eau et aux fumées", expliquait vers 14h00 le capitaine Charles Ysebaert qui a dirigé l'intervention. "Il y avait des travaux dans un garage situé au rez-de-chaussée. On ignore cependant s'il y a un lien entre ces travaux et l'incendie", précise l'officier. Les sinistrés devront probablement être relogés.