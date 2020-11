Mouscron: deux personnes âgées doivent être relogées suite à un incendie dans leur maison

Un incendie s'est déclaré mardi midi dans une habitation de la région de Mouscron. Le bâtiment n'est plus habitable. Un couple de personnes âgées devra être relogé. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, peu après 12h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée au n°58 du boulevard des Alliés à Luingne, dans l'entité de Mouscron.

Venant des casernes de Mouscron et d'Estaimpuis, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Le feu s'était déclaré dans la cuisine d'une maison à trois façades comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles. "Le feu a rapidement été circonscrit et les maison mitoyennes ont été protégées. Durant l'intervention, un chien a été sauvé. L'habitation où le feu s'est déclenché ne peut plus être occupée. Les dégâts dus aux fumées et à l'eau sont conséquents. Les occupants, un couple de personnes âgées, devra être relogé. On ignore pour l'instant les causes du sinistre", déclarait vers 13h00 le lieutenant Eric André qui a dirigé l'intervention. Les pompiers sont toujours sur place et procèdent actuellement au démontage des faux-plafonds afin d'éviter toute reprise du feu.