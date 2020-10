Mouscron: début des travaux de construction d'un nouveau recyparc

Ce lundi 19 octobre ont débuté à Mouscron les travaux de construction d'un nouveau recyparc. Le chantier, d'une durée d'un an, sera réalisé par les firmes de la région. Remplaçant l'actuel recyparc de la rue de Rollegem, ce parc s'inscrit dans les critères du développement durable.

Des acteurs locaux

Sous la direction de l'intercommunale Ipalle, le chantier sera mené par des acteurs locaux. L'entreprise TRBA de Mouscron a été désignée comme entrepreneur, la société Durot comme bureau d'études (Tournai), la société Aude comme architecte (Tournai) tandis que la société Tradeco de Mouscron assurera la construction du bâtiment des agents. Ce dernier sera doté d'un toit plat de façon à se fondre dans le zoning industriel. Les terres excédentaires seront envoyées au "Centre de versage autorisé de terres non contaminées" Vélorie à Gaurain-Ramecroix (Tournai). Ces terres seront valorisées dans le cadre du projet de remblaiement de cette carrière.

Comme les nouveaux recyparcs d'Ipalle, celui-ci sera à la pointe de la modernité. Il s'inscrira dans les critères du développement durable, avec un bassin d'orage, un éclairage Led, des panneaux solaires, une pompe à chaleur, une isolation maximale du bâtiment et une citerne. Enfin, les eaux usées générées par le site seront rejetées à l'égout, avant de rejoindre une station d'épuration.

Des voies de circulation plus accessibles

Pour permettre un tri plus affiné des déchets, le recyparc présentera pas moins de 18 quais de déchargement ainsi que les zones de stockage habituelles. Un nombre accru de quais permettra en outre un dépôt plus aisé. Certains conteneurs seront dédoublés (bois, encombrants, végétaux, papiers/cartons, PMC). Les voies de circulation du parc, de forme circulaire, permettront qu'un véhicule en déchargement n'entrave pas la circulation des autres. Une voirie basse sera réservée aux professionnels pour la manipulation des conteneurs. Enfin, des surfaces de stockage sont prévues autour des conteneurs et un espace sera dédié à la vente de compost en vrac.

Quatre agents, deux par poste, seront affectés au site du futur "Mouscron 1" pour informer, aider au mieux les citoyens et veiller au respect des consignes. Le site fera l'objet d'une surveillance par caméras et se trouvera en liaison avec un dispatching.