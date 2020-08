Orages et inondations ont frappé Tournai et Mouscron

Des orages, suivis de pluies diluviennes, ont éclaté jeudi soir en Wallonie picarde. Les régions de Tournai et de Mouscron ont été les plus touchées par des inondations. On ne déplore aucun blessé, selon les pompiers.

Ces violents orages ont éclaté jeudi soir, peu après 20h00. Suites aux fortes pluies qui ont suivi, le dispatching des services de secours de Wallonie picarde a été sollicité dès 20h30.

"Ce sont surtout les entités de Tournai et de Mouscron qui ont été touchées. Paradoxalement, certaines zones limitrophes n'ont pas eu la moindre goutte d'eau! Nos équipes sont intervenues à une cinquantaine de reprises pour des caves inondées, des avaloirs bouchés, des routes sous eau, des coulées de boue, des opérations de tronçonnage d'arbres tombés sur la voie publique ainsi que pour le bâchage de toitures. A notre connaissance, il n'y a pas eu d'accident, ni blessé", indiquait-on ce vendredi peu avant 07h00 au dispatching de Wapi.

Au total, une trentaine de pompiers sont restés sur le terrain jusqu'à minuit.