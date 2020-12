Mouscron: certains ne comprennent pas l'interdiction des activités intérieures pour les moins de 12 ans

À Mouscron, les jeunes de moins de 12 ans ne peuvent plus avoir d'activités à l'intérieur jusqu'au 13 décembre. La mesure touche les mouvements de jeunesse, et les clubs de sports. Une décision qui est critiquée par certains mais que la bourgmestre défend en raison de l'importance de l'épidémie de coronavirus dans la cité des Hurlus.

L'effet domino

Pour Brigitte Aubert (cdH), cette prolongation est liée à la situation rencontrée dans sa ville, particulièrement touchée par la Covid, et, à travers cette mesure d’interdiction qui touche les jeunes, c’est en fait les adultes que vise la bourgmestre "tous les petits enfants de moins de douze ans sont amenés par leurs parents", explique Brigitte Aubert, "donc l’ensemble de ces parents se retrouvent entre eux à attendre leurs enfants et puis il y a le co-voiturage, une fois qu’ils ont quitté la bulle scolaire, les enfants vont à leurs activités conduits par leurs parents qui rencontrent d’autres parents, pas forcément les mêmes qu’à l’école, ce qui entraîne une multiplication de contacts extrêmement importante".

L'incompréhension

Si le président du Club de Basket Royal Fraternité de Mouscron admet qu’il est nécessaire de prendre des mesures, celle-ci, il ne la saisit pas bien "les jeunes peuvent retourner dans les écoles, jouer dans les cours de récréation et quelque part faire de la gymnastique dans une salle fermée et ils ne peuvent pas faire un sport, pour nous, dirigeants de club, et pour les parents, c’est difficile à comprendre".

La mesure sera appliquée jusqu’au 13 décembre, moment où il y aura une évaluation de la situation, avec, ensuite, de possibles aménagements.