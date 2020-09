Mouscron: Cargill investit près de 18 millions d'euros dans la construction d'une "Maison du Chocolat"

L'entreprise d'agroalimentaire américaine Cargill investit 21 millions de dollars (près de 18 millions d'euros) dans la construction d'une "Maison du Chocolat" sur son site de Mouscron afin d'aider ses clients à innover sur ce marché dynamique, annonce-t-elle lundi. L'infrastructure comprendra un centre d'expérience du chocolat, une usine pilote et un laboratoire sensoriel pour soutenir le développement de produits.

Le complexe de 700 mètres carrés jouxtera l'usine de production actuelle de l'entreprise. Avec ce nouvel outil, Cargill a pour objectif de favoriser un meilleur développement de produits et de renforcer la collaboration avec ses clients.

L'infrastructure proposera un processus de développement tout-en-un: de l'inspiration, innovation et formation à une production à l'échelle commerciale en passant par des tests en laboratoire pilote et des tests sensoriels. "L'innovation sera au coeur de notre 'Maison du Chocolat', car nous y rassemblerons toute notre expertise et nos ressources", ajoute Harold Poelma, président de Cargill Cocoa & Chocolate. "Ce complexe nous permettra de collaborer avec les clients à chaque étape de leur parcours de développement de produits, en transformant leurs idées en réalité grâce à une approche simplifiée pour faciliter l'innovation et assurer une plus grande efficacité et une commercialisation plus rapide."

Ce nouveau site fera également office de pôle central pour toutes les activités de Cargill en matière de chocolat, d'enrobage et de fourrage. "Le choix de la Belgique pour cet investissement était une évidence compte tenu de la place unique qu'occupe le pays dans le monde du chocolat", souligne Inge Demeyere, directrice générale de Cargill Chocolate Europe.

La construction a déjà commencé et le centre pilote devrait ouvrir à l'automne 2021, tandis que le centre d'expérience du chocolat et le laboratoire sensoriel seront opérationnels en janvier 2022. Le nouveau complexe créera environ dix nouveaux emplois locaux.