Mouscron: après l'agression mortelle dans un night-shop, les trois auteurs présumés se sont livrés à la Police

Une bagarre s'est déroulée vendredi matin dans un night-shop de Mouscron. Un des employés est décédé à l'issue de la rixe. Les trois auteurs présumés se sont livrés à la police. Une instruction est en cours.

La police de Mouscron avait largement diffusé des images enregistrées lors de l'agression. Ces images avaient été diffusées par la presse et vues sur les réseaux sociaux. Trois sujets français, déjà bien connues des gérants de ce magasin de nuit pour avoir commis des vols, se sont faits connaître ce dimanche, auprès des forces de l'ordre, a indiqué le premier substitut du procureur du Roi de Tournai-Mons.

Âgés d'une vingtaine d'années

Le premier, âgé de 23 ans, s'est présenté à la police de Mouscron à 9h30. Le deuxième, âgé de 22 ans, à la police de Tournai vers 17h00. Le dernier, âgé de 20 ans, à la police de Mouscron vers 19h00. Tous trois ont d'abord été entendus par les services de police. Une instruction a été ouverte vendredi dernier du chef de vol avec violences avec la circonstance aggravante que les faits ont entraîné la mort. Une autopsie du corps a déjà été pratiquée vendredi soir.

Les faits se sont déroulés vendredi matin dans un night-shop implanté Grand-Rue à Mouscron. Vers 05h10, trois individus sont entrés dans le magasin. "Les auteurs étaient sous influence. Les deux employés du magasin les ont repoussés. Il y a eu des heurts et un des employés a reçu un coup au niveau du thorax. Deux minutes plus tard, l'homme s'est écroulé au sol. Pendant plus d'une heure, les services de secours ont tenté de le ranimer. Il est décédé vers 06h30. Il s'agit d'un Pakistanais, né en 1971. Aucune arme n'a été utilisée ni exhibée. Il faut à présent établir s'il y a eu un lien de causalité entre l'agression et la mort du commerçant", a précisé le magistrat.