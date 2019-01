Mouscron: 700 candidats pour 40 postes dans le nouveau centre d'accueil Fedasil

Les heureux élus obtiendront un contrat à durée déterminée. Six mois. Renouvelable tant que le centre d'accueil reste ouvert. Et cela dépendra directement du nombre de demandeurs d'asile qui se trouvent en Belgique à la fin de l'été prochain. Si ce nombre augmente, le centre mouscronnois pourra aussi grandir. En 2015-2016, ce bâtiment avait accueilli jusqu'à 600 personnes.

Bienvenue aux bénévoles

Et si vous avez envie de côtoyer des demandeurs d'asile ailleurs que dans le travail, il est toujours possible de s'engager comme bénévole. La plateforme "Mouscron Terre d'accueil" - info@mouscron-terre-accueil.be - vous invite à vous investir dans des tables de conversation en français et néerlandais, des suivis de devoirs pour les enfants, des accompagnements pour découvrir les endroits stratégiques de la ville et des transports en commun, des rencontres pour parler un peu tout simplement ou encore la tenue d’un vesti-magasin.