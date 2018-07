Mouscron: 7 voitures immatriculées en France incendiées ce mardi soir

Deux incendies qui ont touché au total sept voitures ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans l'entité de Mouscron. On ignore si ces faits sont à mettre en relation avec le match de football qui avait opposé la France à la Belgique, indique la police locale.

Les services de secours de Wapi ont été appelés pour un premier incendie mardi, vers 23h15, à la chaussée d'Estaimpuis à Herseaux (Mouscron), puis à 23h22 à la rue de la Citadelle, toujours à Herseaux. Cette commune mouscronnoise est proche de la frontière franco-belge.

"Selon les informations que j'ai pu obtenir, sept voitures ont été incendiées. Elles sont toutes immatriculées en France. Dans ces deux rues, proches l'une de l'autre, il n'y a aucune caméra de surveillance et personne n'a été témoin des faits. Les raisons de ces incendies criminels sont obscures. On ignore s'il y a un lien entre ces faits et les suites du match de football qui avait opposé en soirée la France et la Belgique. Une enquête est en cours", indiquait mercredi en début de soirée Christine Noterdeam, commissaire divisionnaire à Mouscron.

Interrogé, le parquet de Tournai a signalé qu'il n'avait pas été avisé de ces faits.