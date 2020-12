Mourcourt: deux blessés dans une collision frontale, il a fallu désincarcérer un des deux conducteurs

Une violente collision entre deux voitures s'est produite ce lundi midi le long de la route Provinciale à Mourcourt, dans l'entité de Tournai. Un des conducteurs a dû être désincarcéré. Deux personnes ont été blessées à des degrés divers et hospitalisées.

Les services de secours de Wallonie picarde et de Flandre occidentale ont été alertés lundi, vers 12h15, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la route Provinciale (N48) à hauteur du village de Mourcourt. Venant de Tournai, une autopompe de désincarcération, un camion de balisage, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Provenant d'Avelgem (Flandre occidentale), un SMUR a été envoyé sur les lieux. "L'accident implique deux voitures qui sont entrées en collision frontale. Un des deux conducteurs a dû être désincarcéré. La victime, un homme, a été grièvement blessée et hospitalisée", indique le lieutenant Gilles Vanhoeck qui a dirigé l'intervention.

Le second conducteur, plus légèrement touché, a également été admis au service des urgences du Centre Union du ChWapi de Tournai.