Moulbaix: une pétition pour le maintien de l'école "le petit moulin"

Le jeudi 11 juin, la ville d’Ath annonçait la fermeture de trois écoles dans le cadre d’un plan de rationalisation de l’enseignement communal. Dans ces fermetures annoncées figurait celle de l’école "Le Petit Moulin" à Moulbaix.

Les parents des enfants qui fréquentent cette école de la rue Lucien Raulier refusent cette décision de fermeture et ont lancé une pétition. Celle-ci a recueilli 250 signatures. Ce mercredi en fin d’après-midi, un petit groupe composé d’une dizaine de parents et d’enseignants a rencontré l’échevine de l’enseignement Jessica Willocq (Ecolo), dans les locaux de la petite école concernée.

L’échevine a dit aux parents que la décision était prise et elle a répondu aux questions et inquiétudes des uns et des autres. Pour recaser les enfants concernés par la fermeture, elle a notamment évoqué les écoles accessibles dans les environs.