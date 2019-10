Motorhomes, caravanes, vans… une affaire qui roule

Mobicar, le salon des caravanes, motorhomes et accessoires & services de camping qui ouvre cette année ses portes sur le site du Heysel connaît un grand succès. Un salon qui accueille de nombreux professionnels d’un secteur qui a le vent en poupe et qui séduit un public de plus en plus diversifié.

Entre 2015 et 2016, la Belgique comptait une augmentation des ventes de caravanes de 12% et des ventes de motorhomes de 18%. Au premier semestre de cette année, on compte encore, une progression moyenne de 10% pour le secteur. Ce qui fait qu’actuellement notre pays compte plus de 90.000 propriétaires.

Les motorhomes, caravanes et vans en tout genre offrent un mode de vie alternatif, qui correspond à de nouvelles façons de pratiquer le tourisme. Un tourisme de plus en plus individuel, hors des sentiers battus. Les consommateurs de ce type de véhicules veulent de la liberté et pouvoir voyager à leur aise. Ici aussi, il existe une différence entre Wallons et Flamands, le Wallon aimant plus les caravanes et les Flamands les motorhomes. Question de budget sans doute, une fois encore, car pour une caravane il faut compter 10.000 euros alors que pour un motorhome on démarre à 40.000 euros.

Qui sont ces nomades des temps modernes ?

La Wallonie, qui voit ce type de tourisme se développer ces dernières années, procède actuellement à une grande enquête pour mieux identifier cette clientèle. Une étude qui devra livrer ces résultats définitifs vers la fin novembre.

"C’est un public qui progresse en nombre, car les véhicules sont mieux équipes et donc utilisable plus longtemps dans l’année. C’est donc pour nous un marché porteur et la Wallonie souhaite développer son réseau d’accueil", nous explique une chargée de projet au Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie (CITW) qui a commandé cette étude pour le Commissariat Général au Tourisme.