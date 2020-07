Sandrine Lejong, pharmacienne à Morlanwelz, a fait parler d’elle. Dès l’annonce de l’obligation du port du masque dans les commerces il y a 15 jours, elle a affiché sur la porte de son officine un mot expliquant pourquoi elle ne le porterait pas et annoncé aux clients qu’ils n’étaient pas obligés de le porter dans sa pharmacie. La police locale est intervenue et l’affiche a aujourd’hui disparu mais les forces de l'ordre continuent à donner leur avis oralement aux clients.

Pas d’unanimité scientifique

Morlanwelz : la pharmacienne démasquée - © Tous droits réservés

Le premier argument de Sandrine Lejong, c’est, selon elle, l’absence de consensus scientifique sur l’utilité du port du masque. Elle ajoute encore qu’un masque mal utilisé est un nid à virus. Le porter, l’enlever, le manipuler, le mettre dans son sac, le ressortir pour le remettre, c’est véhiculer le virus avec et autour de soi. Elle dit encore que le port du masque est anxiogène, génère la peur et la suspicion réciproque à un moment où nous aurions plutôt besoin de confiance et de liens sociaux. Elle estime que la pandémie touche à sa fin et qu’un masque n’est pas plus utile aujourd’hui qu’au mois de mars, au début de l’alerte. Enfin, elle pense que laisser circuler l’air peut participer à l’immunité collective.