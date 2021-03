Morlanwelz : l'école horticole de Mariemont en pleine ébullition à l'approche du printemps

Entre les semis et les repiquages, les élèves en horticulture de l’Athénée de Morlanwelz ne chôment pas. Des milliers de plants sont actuellement en préparation dans les serres de l’école.

Outre la culture maraîchère, on produit ici des annuelles, des plantes molles mais aussi une variété plus improbable : la Marie de Hongrie. Elle a été créée par un enseignant aujourd’hui à la retraite. Il l’a obtenue en croisant des coléus appelés communément les orties colorées et a décidé de lui donner le nom de la sœur de Charles Quint dont l’histoire est liée au domaine de Mariemont situé à deux pas des serres. " Il a tout simplement été chercher le pollen sur une plante et l’a placé sur le pistil d’une autre fleur ", explique Didier Windal le chef d’atelier. " Mon ancien collègue l’a fait pour montrer à ses étudiants le principe de l’hybridation. Il a obtenu des graines qu’il a semées et ça a notamment donné cette plante aux caractéristiques intéressantes et uniques ! "

La Marie de Hongrie et les milliers d’autres plantes cultivées en intérieur et en extérieur sur une dizaine d’hectares seront ensuite vendues sans intermédiaire dans le magasin de l’école.