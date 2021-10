Morlanwelz : l’accident de train de 2017 enfin devant la justice

Ce jour-là, un train endommagé par une collision avec une voiture est immobilisé. Pour libérer la ligne, ce train est remorqué. Mais au cours de la manœuvre, trois des six wagons se décrochent. La voie est en pente et les voitures, tous feux éteints, se mettent à dévaler, dans le noir, sur plus de 14 km. Sur ce parcours, le convoi fantôme croise un train de voyageurs. Mais malgré l’alerte donnée, impossible de le stopper. Et quelques instants plus tard, il happe deux ouvriers qui travaillaient à la réparation des voies, là où était survenu le premier accident. Finalement, les trois voitures fantômes entreront en collision avec un autre train en gare de La Louvière, blessant grièvement le conducteur et l’accompagnatrice. Trois voyageurs sont également blessés, plus légèrement.

La première audience, ce lundi, ne servira qu’à fixer l’agenda de ce procès qui s’annonce long et complexe. Quatre enquêtes différentes ont été menées. Deux par les parties prévenues, Infrabel et la SNCB. Deux autres par l’auditorat du travail d’une part et par le SPF Mobilité d’autre part. Il y a également eu deux reconstitutions destinées à comprendre comment les wagons ont pu se détacher. Les dossiers dans cette histoire ne représentent pas moins de 19 cartons. Infrabel et la SNCB doivent répondre d’homicide involontaire, et de coups et blessures involontaires, ainsi que de plusieurs préventions liées au bien-être au travail et aux défauts de prévoyance et d’analyse de risque par rapport à ce type d’incident – des wagons qui se décrochent – entraînant potentiellement des accidents. La première audience consacrée aux débats dans ce procès n’est pas attendue avant l’année prochaine.