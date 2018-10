Montigny-le-Tilleul : jeu ouvert pour l'après-Cornet

A Montigny-le-Tilleul, la législature a été marquée par le décès de sa bourgmestre en titre, la libérale Véronique Cornet. Une disparition brutale en 2015 qui a propulsé sur le devant de la scène sa dauphine, Marie-Hélène Knoops. Difficile, en1/2 mandat, de lancer des projets d'ampleur, mais la bourgmestre a géré en bon père de famille, comme on dit, la commune. Elle sera à la tête d'une liste MR où l'on trouvera encore une Cornet : Laurence, la soeur de Véronique, qui espère prolonger la dynastie Cornet aux commandes de la ville depuis 3 générations.

Mais est-ce que le MR peut encore rêver d'une majorité absolue ? Ca sera plus difficile, c'est sûr, et la bourgmestre libérale a décidé d'ouvrir son collège au parti socialiste. Florence Demacq est ainsi devenue échevine, et elle est logiquement la tête de liste socialiste. Des socialistes qui ont perdu une machine à voix : Sébastien Bousman, ancien échevin, 2 ème score de sa liste en 2012. Il a décidé de rejoindre la liste Osons, menée par le CDH Frédéric de Bon. Bousman ne se sentait plus en adéquation avec ses camarades. Il a du coup été exclu du PS. Le CDH a 4 conseillers dans l'opposition, dont Anne-Marie Corbisier, qui ne se représente plus. mais la liste Osons se veut plurielle, avec des représentants de la société civile. 2 listes encore chez les montagnards : Ecolo, qui a 1 représentant au conseil communal. Michaël Dupont, la nouvelle tête de liste, espère que ce chiffre sera doublé voire triplé. Et enfin, l'inconnue Défi. Maria Mignone, ancienne déléguée syndicale, se lance pour la première fois en politique avec des co-listiers tous aussi novices qu'elle.