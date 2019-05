Montigny-le-Tilleul : Décès de l'ex-échevin Sébastien Bousman

Ce décès dans le paysage politique de la région. Sébastien Bousman, l'ancien échevin de Montigny-le-Tilleul est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Sébastien Bousman, c'était tout d'abord un homme de conviction. Socialiste, il avait, au milieu des années 90, bousculé le paysage politique de la commune. Sébastien Bousman entre, alors, dans la majorité montagnarde et devient échevin. Aux travaux et à la culture notamment, il sera échevin 12 ans de 1994 jusqu'en 2006. Ensuite, il restera conseiller communal, toujours pour le PS. Mais quelques mois avant les dernières élections, il crée la surprise en quittant le PS local, avec lequel il est en froid, pour rejoindre la liste citoyenne "Osons", de tendance CDH. Il réalise le second score et rempile donc comme conseiller communal.

Sébastien Bousman, c'était aussi un personnage qui ne laissait personne indifférent. Touché par une maladie incurable, il luttait et voulait profiter de la vie. Il était partout, omniprésent dans sa commune, souvent accompagné de son papa et de ses amis proches. Rieur, blagueur, il était apprécié par beaucoup. Passionné aussi, notamment de courses automobiles, il partageait ses passions sur les réseaux sociaux. C'est sur son compte facebook que ses proches ont annoncé son décès cette nuit et depuis, les réactions se multiplient...

Sébastien Bousman avait 47 ans. Ses funérailles auront lieu ce mardi 4 juin.