Une récompense particulière

Montignies-Saint-Christophe : Lettres Gourmandes parmi les étoiles - © Tous droits réservés

"C’est particulier parce qu’au total, nous avons été ouverts à peine six mois sur l’année. Nous n’avons donc pas eu beaucoup de temps pour montrer ce dont nous étions capables". Mais les étoiles du Michelin récompensent une expérience culinaire vécue dans les établissements par les inspecteurs du guide. Ils ont donc bien fréquenté Lettres Gourmandes pendant les périodes d’ouverture. Christophe Lambert les a-t-il repérés ? : "On a parfois des doutes. Mais cela ne change rien. Pour nous, un client est un client. Qu’il prenne le lunch ou opte pour le menu le plus cher, peu importe. Nous veillons à offrir la même qualité à chacun. Et cela depuis des années. C’est sans doute cela aussi qui est récompensé aujourd’hui".