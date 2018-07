Mont-Saint-Guibert: un nouveau terrain synthétique dédié aux sports américains d'ici 2019

En ce lendemain de fête nationale aux Etats-Unis, coup de projecteur sur un projet qui va voir le jour à Mont-Saint-Guibert : la construction d'un site dédié aux sports américains. Un nouveau terrain synthétique financé par la Région wallonne à hauteur de 1,1 million d’euros, soit 3/4 du budget. La Province et la commune participeront également, à hauteur de 200.000 euros.

En principe, les travaux pourraient commencer fin août et s'achèveront l'an prochain.

Ce terrain sera construit à la place des deux terrains en gazon situés dans le centre de la commune. Et le choix des matériaux a fait l'objet d'une grande attention, pour convenir à tout le monde. "Le gros challenge de ce dossier a été de pouvoir combiner les technicités des trois sports, explique Julien Breuer, échevin des Sports à Mont-Saint-Guibert. Pour le football, il fallait un gazon le plus bas possible pour ne pas ralentir le jeu ; pour le baseball, c’est exactement l’inverse ! Et pour le football américain, il fallait un terrain qui soit suffisamment mou pour arrêter les chocs. Finalement, nous sommes parvenus au parfait compromis mais ça a pris quand même un an d’études pour concevoir le type de surface qu’on allait utiliser."

Et pendant la durée des travaux, les clubs qui jouent aujourd'hui à Mont-Saint-Guibert déménageront dans les installations du club de foot de Limelette, qui a récemment cessé ses activités.