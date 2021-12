Mont-Saint-Guibert: le pont fermé depuis un an ne sera plus accessible comme avant

Depuis un an, le pont de la Rue du Nil est fermé. Suite à un accident, il aurait dû être réparé mais l'entreprise en charge de la restauration de ce pont a averti la commune que le pont présentait des problèmes de structure. Il aurait pu s'effondrer au passage de voitures et de camions. Le pont était très emprunté, surtout aux heures de pointes. En effet, beaucoup d'automobilistes évitent les embouteillages des grands axes en passant par ces routes de campagne. Du coup, les riverains étaient mis en danger par une circulation qui ne faisait que s'empirer. "Les trafics de la N4 et de Mont-Saint-Guibert se croisent sur une voirie qui n'est pas adaptée", explique Julien Breuer, bourgmestre de Mont-Saint-Guibert. "C'est une rue qui, par endroit, ne peut laisser passer qu'un seul véhicule à la fois. En pleine zone résidentielle, des voitures montent sur les trottoirs et se croisent sans vraiment ralentir. Cela met en danger les piétons, les cyclistes mais aussi les riverains." Depuis la fermeture du pont, plus personne n'empreinte cette rue, excepté les riverains. Un retour au calme qui plaît dans le quartier et auquel la population s'est habituée. "Aucune plainte n'a été enregistrée en un an, alors qu'on parle d'une route fermée, qui oblige des gens à faire un détour. Nous pensons donc à un système de bollard qui fermerait la circulation en heure de pointe mais qui rouvrirait le reste de la journée", précise le bourgmestre.

La seule pression vient de l'intercommunale du Brabant Wallon (InBW). Une station d'épuration se situe juste à côté du pont et il est nécessaire pour l'intercommunale d'avoir accès à leur terrain. "Le camion de l'InBW est plus gros qu'un camion de pompier", explique Julien Breuer. "C'est une prérogative de leur part de rouvrir la voirie. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin d'entretenir la station d'épuration et c'est compréhensible. Nous avons été attentifs à cela et c'est pour ça que les travaux sont commandés. Du côté des riverains, l'alternative proposée répond à une problématique soulevée par eux-mêmes donc nous tenterons de satisfaire tout le monde."

Thomas habite depuis trois ans à quelques dizaines de mètres du pont. Pour conduire ses filles à l'école, il fait un trajet de quinze minutes, au lieu des cinq qu'il pouvait faire en passant par le pont. Pourtant, il se dit prêt à faire des compromis: "Le fait qu'il n'y ait plus de passage dans la rue, on voit plus de gens passer à pied ou à vélo et on échange plus souvent avec les voisins. J'ai aussi l'occasion de jouer avec ma fille devant la maison et elle a pu apprendre à rouler à vélo donc c'est chouette. Je me doute bien qu'on ne peut pas rester comme ça à vie. Mais pour vivre dans le calme, ça ne me dérange pas d'avoir un détour à faire en voiture".