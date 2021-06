Marcher et trinquer, en famille ou entre amis. C'est un nouveau concept. Proposé par la ferme du Moncheau, une ferme du Mont Saint Aubert, près de Tournai. La formule séduit de plus en plus de randonneurs du dimanche. Attirés par les paysages ou les produits locaux mystères qu'on leur confiera au départ. On a testé.

Mont-Saint-Aubert: le succès du "sac à dos-apéro" - © Tous droits réservés 10h. La distribution va commencer à la ferme du Moncheau. Pauline Mullie aligne les sacs à dos en rang d'oignon, vérifie qu'ils contiennent bien tout ce que les participants ont réservé. "Nous avons 40 adultes, ce dimanche. Certains avec des enfants". La jeune femme a repris la ferme familiale en février. "Comme tout le monde, pendant le confinement, j'ai participé à ce qu'on appelle des e-apéros (apéros en ligne). Mais un an plus tard, on a tous envie d'autre chose. Et comme tout le monde, j'ai beaucoup marché ces derniers mois. Mais les enfants, en balade, ils ont envie de manger, de boire..." L'idée a germé: réunir plaisir de la balade et convivialité de l'apéro-time, et le concept s'est concrétisé, les dimanches au départ de la ferme familiale.

Mont-Saint-Aubert: le succès du "sac à dos-apéro" - © Tous droits réservés Ce dimanche, nous croisons Sonia, randonneuse aguerrie. Elle a vu passer une annonce sur Facebook. "Je marche tous les week-ends, j'ai créé un groupe de marche. J'ai proposé aux membres de se joindre à moi et de tester la formule. Nous sommes 4 ce dimanche. On va voir! Ca me parait une très bonne idée, ça change!" Ses amis la rejoignent, et s'étonnent un peu du poids des sacs à dos. "Il faudra débuter l'apéro assez rapidement! Pour ne pas porter ça trop longtemps", décident-ils en riant.

Mont-Saint-Aubert: le succès du "sac à dos-apéro" - © Tous droits réservés Dehors, les "Lapinous" se préparent pour la balade. Ils sont une bonne dizaine et se retrouvent pour des promenades le week-end. "La dernière fois, je me suis rendu compte que je manquais d'entraînement", reconnaît une des marcheuses. "Je me suis inscrite aujourd'hui pour faire de l'exercice". Le reste du groupe éclate de rire. C'est la version officielle. Mais l'apéro est plus attendu que les dénivelés du Mont-Saint-Aubert! Alizée a démarré depuis un bon quart d'heure avec son groupe d'amis. Ils viennent de Leuze-en-Hainaut, se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, ils fêtent les trente ans de l'une des leurs. La journée sera festive. "Mais en attendant, ça monte bien!", reconnaît Alizée. "Le paysage est magnifique, en tout cas. Je ne viens jamais par ici. Pourtant je n'habite pas loin". Comme beaucoup d'entre-nous, elle a l'impression de parcourir toujours les mêmes circuits de randonnée, par habitude ou par facilité.

Mont-Saint-Aubert: le succès du "sac à dos-apéro" - © Tous droits réservés Dans le bois, l'heure de l'apéro a sonné pour une famille de Templeuve. Installés sur des troncs d'arbre, bercés par le chant des oiseaux, ils profitent du calme et découvrent bien sûr le contenu des sacs. Valentin, trois ans, est enthousiaste. "Il y a du saucisson, du fromage, des carottes, du jus de pomme..." Papa a choisi de la bière brassée à Tournai. Les rillettes, tiens! ce sont celles que fabriquent leurs voisins, à deux pas de la maison. Des groupes passent, les envient, promettent de s'arrêter au prochain petit coin de paradis. Ca tombe bien, au Mont-Saint-Aubert...ce n'est pas ça qui manque! Les randonnées se font sur réservation uniquement. Départ le dimanche entre 10 et 11h, à la Ferme du Moncheau.

