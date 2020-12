Mont-de-l'Enclus: Agnès, 89 ans, veut sauver sa chapelle

Une pétition a récolté plusieurs centaines de signatures.

C’est au croisement de la route provinciale et du chemin du crédit que se trouve la chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours, Agnès était une habituée "j’y allais presque tous les jours, je n’habite pas loin." En août 2019, c’est l’accident : une voiture fonce dans l’édifice, la chapelle est par terre " ça m’a fait drôle parce qu’il n’en restait plus rien, la statue de la sainte Vierge était en mille morceaux."

1 an et demi plus tard, rien n’a bougé. Agnès décide d’alerter son quartier : elle sonne aux portes de la place d’Anseroeul, interpelle les habitués du café du village "j’ai été bien accueillie, 2-3 personnes m’ont donné leur nom." Une pétition est lancée, elle compte aujourd’hui plus de 300 signatures.